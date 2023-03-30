Экс-вратарь сборной СССР: Акинфеев — человек без нервов. Такая сила воли у пацана!

Бывший вратарь московского «Динамо», «Маккаби» Тель-Авив и сборной СССР Александр Уваров высказался о феномене голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который уже 20 лет играет в основе армейского клуба.
«Что про Игоря говорить? Он всем всё доказал. Думаю, он человек без нервов. Все крестообразные связки вырезаны, а он до сих пор в порядке — такая сила воли у пацана! Невысокого роста, но классно владеет обеими ногами. Конечно, на верховых мячах у него была хорошая помощь со стороны защитников, но в рамке-то он хорош. Почему не поехал и не попробовал себя в Европе — это другой разговор. Может, сам и не захотел, это его дело», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
- 30 марта 2023
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