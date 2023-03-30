Тудор: «ПСЖ» с Мбаппе и без него — две совершенно разные команды

Главный тренер французского «Марселя» Игор Тудор назвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире, заявив, что с ним и без него парижане представляют собой совершенно разные команды.
«Мбаппе — сильнейший футболист мира. И «ПСЖ» как команда с ним и без него — совершенно разные вещи. Кстати, когда он не играл, мы победили «ПСЖ» (2:1 в Кубке Франции. — Прим. «Чемпионата»). После этого вместе с ним и с другой мотивацией уже они обыграли нас», — приводит слова Тудора L'Equipe.
24-летний Мбаппе провёл за «ПСЖ» 33 матча в текущем сезоне, отметившись в них 31 забитым мячом и восемью результативными передачами. Нападающий уже стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами:
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