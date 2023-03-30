Уваров: Лобановский спросил перед Аргентиной на ЧМ: «Ты готов? А то некоторые отказались»

Экс-вратарь сборной СССР Александр Уваров вспомнил свой дебют на ЧМ-1990 в матче с действующими чемпионами мира — сборной Аргентины.

«Перед Аргентиной Лобановский вызвал меня на собеседование. Весь штаб присутствовал. Валерий Васильевич спросил: «Ты готов играть сегодня? А то некоторые отказались — заболели». Говорю: «Я здоров. Доверите — сыграю». А он: «Ну как же — 80 тысяч, Неаполь, город Марадоны…» Я пожал плечами: «Ну и что? Мне 30 лет — чего мне бояться?» И всё. Но о том, что играю, я узнал только перед матчем.

Судья там нас просто прибил. Это же был тот самый Фредрикссон, который обслуживал четвертьфинал с Бельгией на ЧМ-1986 в Мексике. Чистый пенальти и красную карточку Марадоне «не заметил». Как он не заметил, если я от своих ворот видел? Ну и всё, ребята завелись. Он нам красную дал, вдесятером остались. И они набили нам два гола: один с углового, а потом Олег Кузнецов пытался выбить и попал в нападающего. Он один на один [вышел] и подо мной мяч пустил, кажется, даже промеж ног», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»: