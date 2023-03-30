ESPN: Роналду хотел стать капитаном «МЮ» вместо Магуайра в 2021 году. Рангник отказал ему

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», хотел стать капитаном клуба вместо защитника Гарри Магуайра в ноябре 2021 года, сообщает ESPN.

Согласно источнику, 38-летний португалец сказал об этом Ральфу Рангнику, занявшему пост главного тренера «МЮ» после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. Немецкий специалист отказался отдавать капитанскую повязку Роналду, решив сохранить её за Магуайром.

Отметим, что Эрик тен Хаг, возглавивший «Юнайтед» летом 2022 года, также оставил звание капитана за защитником. Однако в текущем сезоне Магуайр выпал из числа основных игроков «МЮ». На его счету 24 матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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