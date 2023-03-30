Президент РФС Дюков рассказал, что обсуждал на встрече с руководством «Спартака»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, для чего проводил встречу с руководством московского «Спартака».

«Я встречаюсь с представителями многих клубов, не только «Спартака». Что касается встречи со «Спартаком», я разговаривал с Александром Матыциным. Речь шла о женском футболе, появлении первой команды. Вопрос судейства обсуждался в том смысле, что были пожелания в отношении футбола, каким «Спартак» его видит. Все высказываются за динамику футбола, чтобы поднять планку дозволенного. Были замечания о положении судей, чтобы они не мешали атакам, не перекрывали линию передач, чтобы увеличивать чистое игровое время. Такие вопросы у каждого клуба.

Я провожу встречи с разными клубами: «Пари НН», «Крылья Советов», регулярно общаемся с Евгением Гинером. Обсуждаем работу академий, детского футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.