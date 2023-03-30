В РФС сообщили, что IFAB потребовал прекратить практиковать комментарии судей после матчей

Заместитель председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственный секретарь комитета программ развития футбола Максим Митрофанов заявил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) выступил против практики послематчевых комментариев судей.
«На турнире в перерыве был опыт. Вполне возможно, что что-то из того, что применяли там, попробуем применить в новом сезоне. Если мы решим, что нам это нужно, надо будет обсуждать — это нуждается в согласовании», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Формально вся подобная деятельность запрещена. Мы получили письмо от IFAB после зимнего Кубка с требованиями прекратить подобные действия со стороны судей. Голландский эксперимент был признан неудачным», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 30 марта 2023
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