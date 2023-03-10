Кто рулит в футболе после смерти Райолы? Один из агентов может увезти Сперцяна в Европу!

Футбол сильно изменился за последние несколько десятилетий. Уровень профессионализма заметно повысился, и это касается не только самих спортсменов, но и их карьер. Сейчас практически невозможно представить, чтобы футболист перешёл из одного клуба в другой без помощи агента. Игроков мы видим на поле каждую неделю, а их «продюсеры» зачастую остаются за кадром. Но недооценивать их влиятельность нельзя. Ниже — список главных агентов в футболе на данный момент.
Джонатан Барнетт
Джонатан Барнетт
Фото: icmstellar.com
Фактически самый влиятельный агент в мире сейчас. Барнетт возглавляет CAA Stellar, который входит в состав CAA (самое успешное спортивное агентство 2022 года по версии Forbes). Агентство Барнетта уверенно занимает первое место по количеству клиентов в футболе. Эта фирма ведёт дела 874 футболистов и особенно влиятельна в Англии, но работает и с игроками из других стран.
Также в состав CAA входит агентство CAA Base Ltd, которое работает с Сон Хын Мином («Тоттенхэм»), Кингсли Команом («Бавария»), Ришарлисоном («Тоттенхэм»), Рафаэлем Вараном («Манчестер Юнайтед»), Кайлом Уолкером («Манчестер Сити») и другими известными футболистами.
Наиболее известен Барнетт благодаря работе с Гаретом Бэйлом. Именно этот агент провернул рекордный трансфер валлийца из «Тоттенхэма» в «Реал» летом 2013-го. А потом бесил мадридских болельщиков своими зачастую необъективными высказываниями в защиту Бэйла, когда тот уже больше думал о гольфе, чем о футболе.
А ещё агентство Барнетта ведёт дела Эдуарда Сперцяна. Полузащитник «Краснодара» в феврале рассказал, что CAA обратила на него внимание по рекомендации Гжегожа Крыховяка (тоже их клиента).
«Что поразило в общении с CAA? Наверное, уровень профессионализма. Ребята могут создать зум-конференцию: собираемся вшестером, у них есть полный статистический расклад по мне, нарезки игровых эпизодов. Говорят, что пока мне не хватает действий и точности в финальной трети. И что нужно чаще бить».
Жорже Мендеш
Жорже Мендеш
Фото: Visual China Group/Getty Images
Настоящий король португальского футбола. Мендеш возглавляет агентство Gestifute, которое ведёт дела большинства футболистов сборной. Несмотря на активность Барнетта, Жорже тоже плотно работает в Англии благодаря большому количеству португальских талантов, которых удаётся пристроить в том числе в главную футбольную лигу планеты. Правда, число клиентов здесь значительно скромнее — 134.
Наиболее известен Мендеш как агент Криштиану Роналду. Жорже продюсировал карьеру великого соотечественника на протяжении всего пути, но недавно, судя по информации инсайдеров и косвенным доказательствам, их сотрудничество прервалось. А всё из-за скандального интервью, после которого Роналду ушёл из «Манчестер Юнайтед». В СМИ пишут, что для агента это расставание стало настоящим ударом.
Кстати, на портале Transfermarkt Криштиану по-прежнему числится в списке клиентов Мендеша. Впрочем, это же можно сказать про Артёма Дзюбу. Не удивляйтесь: именно агентству Жорже выпала миссия перевезти российского нападающего в АПЛ несколько лет назад. Та история, как вы знаете, ничем не закончилась, но факт связи между Дзюбой и Мендешем остался.
Пини Захави
Пини Захави
Фото: Robin Jones/Getty Images
Израильтянин Захави владеет агентством Gol International. Показатели этой конторы заметно ниже, чем у предыдущих деятелей из этого списка — всего 32 клиента. Но сила Захави вовсе не в количестве игроков. Во-первых, он главный ветеран в деле и начал подбираться к футболу ещё в 1970-х, когда работал спортивным журналистом. А во-вторых, этот агент притягивает рекордные сделки. Именно Захави работал над трансфером Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, участвовал в переходе «Челси» под контроль Романа Абрамовича, а ещё помогал «Манчестер Юнайтед» подписывать топ-новичков при Алексе Фергюсоне и искал замену для самого шотландца.
Самый звёздный актив Захави на данный момент — Роберт Левандовски. Ещё когда поляк выступал за «Баварию», Пини, если верить СМИ, активно пытался трудоустроить своего клиента в мадридский «Реал». Правда, закончилось всё трансфером в «Барселону». Тоже неплохо!
Рафаэла Пимента
Рафаэла Пимента и Эрлинг Холанд
Фото: mancity.com
Полноценная наследница Мино Райолы. После смерти самого звёздного агента весной 2022-го Пимента не просто сохранила построенное им дело, но и довела до конца летние топ-сделки, в том числе громкий переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити». Рафаэла — юрист и хороша в переговорах и согласовании контрактов.
Один из главных моментов с Пиментой для российских болельщиков — история с Арсеном Захаряном. Рафаэла вела работу над переходом полузащитника московского «Динамо» в «Челси», но сделка не состоялась. И вряд ли это можно назвать проколом Рафаэлы.
По открытой информации, Пимента рулит в агентстве, названном её же именем, и работает с 53 футболистами. Transfermarkt также указывает отдельно фирму Team Raiola, у которого среди клиентов числятся Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма и Марио Балотелли.
«Некоторые агенты, если их можно так назвать, позвонили нескольким игрокам Райолы и предложили свои услуги в тот же день, когда Мино скончался. В тот же день! Я такого не ожидала. Я также знаю, что ответили те игроки, и для Мино это было бы поводом для гордости. С другой стороны, большие агенты, которых немного, вели себя хорошо и поддержали нас».
Фолькер Штрут
Фолькер Штрут
Фото: Tristar Media/Getty Images
Если Мендеш король португальского футбола, то Штрут — его аналог в Германии. Именно Фолькер помогает немецким топ-футболистам. В дело он включился в 2007-м, когда основал агентство SportsTotal, а 2018-м даже попал на четвёртое место в списке главных спортивных агентов в мире по доходам по версии Forbes.
Были в карьере Штрута и неприятные эпизоды. Фолькер провернул нашумевший переход «золотого мальчика» Марио Гётце из дортмундской «Боруссии» в «Баварию», а когда в Мюнхене полузащитника усадили в запас, обрушился с критикой на Пепа Гвардиолу. Закончилось всё расставанием с футболистом. Впоследствии Штрут в своей автобиографии признался, что уход Гётце стал для него сильным ударом.
А вот чем Штрут по-настоящему гордится, так это трансфером Тони Крооса из «Баварии» в «Реал». Мадриду удалось выцепить элитного полузащитника всего за € 25 млн.
«Незадолго до пандемии коронавируса Перес (президент «Реала». — Прим. «Чемпионата») пригласил меня на обед. Флорентино рассказал мне, почему считает переход Крооса сделкой века для клуба. Никто не превзойдёт Тони по соотношению цены и качества».
Киа Джурабчиан
Киа Джурабчиан
Фото: Simon Stacpoole/Getty Images
Джурабчиан — агент, которого, вероятно, не любят ни в одном футбольном клубе. Он возглавляет Sports Invest UK Ltd, которая сотрудничает с 28 игроками, и в основном работает с бразильцами. Эта направленность длится с самого начала карьеры Киа. Он сфокусировался на Бразилии по совету уже упомянутого Пини Захави и начинал с сотрудничества с «Коринтиансом».
А известен Джурабчиан больше всего своими скандальными выходками. Когда появляется возможность провернуть трансфер, Киа не останавливается ни перед чем. Именно он придумал схему, при которой правами на игроков владеет третья сторона — так «Вест Хэм» недосчитался денег за Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано.
В 2014-м Джурабчиан увёл из «Шахтёра» сразу нескольких звёзд, чем разгневал Мирчу Луческу — тот даже называл иранца «мафиози». А спустя несколько лет Киа устроил битву с «Ливерпулем», чтобы провернуть трансфер Филиппе Коутиньо в «Барселону». Английский клуб продержался полсезона и всё же отпустил бразильца в Каталонию. Правда, «Ливерпуль» вряд ли жалеет о той сделке, ведь Коутиньо принёс € 135 млн.
Самый свежий и показательный эпизод произошёл в прошлом году. Тогда стало известно, что Джурабчиан начал сотрудничество с «Эвертоном». Фанаты клуба отреагировали моментально — устроили протест и вывесили баннеры рядом со стадионом. Правда, агента такие настроения вряд ли сильно беспокоят.
- 10 марта 2023
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