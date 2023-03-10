Кто рулит в футболе после смерти Райолы? Один из агентов может увезти Сперцяна в Европу!

Футбол сильно изменился за последние несколько десятилетий. Уровень профессионализма заметно повысился, и это касается не только самих спортсменов, но и их карьер. Сейчас практически невозможно представить, чтобы футболист перешёл из одного клуба в другой без помощи агента. Игроков мы видим на поле каждую неделю, а их «продюсеры» зачастую остаются за кадром. Но недооценивать их влиятельность нельзя. Ниже — список главных агентов в футболе на данный момент.

Джонатан Барнетт

Джонатан Барнетт Фото: icmstellar.com

Самые известные клиенты: Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Бен Чилуэлл («Челси»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Фактически самый влиятельный агент в мире сейчас. Барнетт возглавляет CAA Stellar, который входит в состав CAA (самое успешное спортивное агентство 2022 года по версии Forbes). Агентство Барнетта уверенно занимает первое место по количеству клиентов в футболе. Эта фирма ведёт дела 874 футболистов и особенно влиятельна в Англии, но работает и с игроками из других стран.

Также в состав CAA входит агентство CAA Base Ltd, которое работает с Сон Хын Мином («Тоттенхэм»), Кингсли Команом («Бавария»), Ришарлисоном («Тоттенхэм»), Рафаэлем Вараном («Манчестер Юнайтед»), Кайлом Уолкером («Манчестер Сити») и другими известными футболистами.

Наиболее известен Барнетт благодаря работе с Гаретом Бэйлом. Именно этот агент провернул рекордный трансфер валлийца из «Тоттенхэма» в «Реал» летом 2013-го. А потом бесил мадридских болельщиков своими зачастую необъективными высказываниями в защиту Бэйла, когда тот уже больше думал о гольфе, чем о футболе.

А ещё агентство Барнетта ведёт дела Эдуарда Сперцяна. Полузащитник «Краснодара» в феврале рассказал, что CAA обратила на него внимание по рекомендации Гжегожа Крыховяка (тоже их клиента).

Эдуард Сперцян полузащитник «Краснодара» «Что поразило в общении с CAA? Наверное, уровень профессионализма. Ребята могут создать зум-конференцию: собираемся вшестером, у них есть полный статистический расклад по мне, нарезки игровых эпизодов. Говорят, что пока мне не хватает действий и точности в финальной трети. И что нужно чаще бить».

Жорже Мендеш

Жорже Мендеш Фото: Visual China Group/Getty Images

Самые известные клиенты: Жозе Моуринью («Рома»), Бернарду Силва, Рубен Диаш, Эдерсон (все — «Манчестер Сити»), Жоау Канселу («Манчестер Сити», в аренде в «Баварии»), Дарвин Нуньес, Фабиньо, Диогу Жота (все — «Ливерпуль»), Жоау Феликс («Атлетико», в аренде в «Челси»), Анхель Ди Мария («Ювентус»).

Настоящий король португальского футбола. Мендеш возглавляет агентство Gestifute, которое ведёт дела большинства футболистов сборной. Несмотря на активность Барнетта, Жорже тоже плотно работает в Англии благодаря большому количеству португальских талантов, которых удаётся пристроить в том числе в главную футбольную лигу планеты. Правда, число клиентов здесь значительно скромнее — 134.

Наиболее известен Мендеш как агент Криштиану Роналду. Жорже продюсировал карьеру великого соотечественника на протяжении всего пути, но недавно, судя по информации инсайдеров и косвенным доказательствам, их сотрудничество прервалось. А всё из-за скандального интервью, после которого Роналду ушёл из «Манчестер Юнайтед». В СМИ пишут, что для агента это расставание стало настоящим ударом.

Кстати, на портале Transfermarkt Криштиану по-прежнему числится в списке клиентов Мендеша. Впрочем, это же можно сказать про Артёма Дзюбу. Не удивляйтесь: именно агентству Жорже выпала миссия перевезти российского нападающего в АПЛ несколько лет назад. Та история, как вы знаете, ничем не закончилась, но факт связи между Дзюбой и Мендешем остался.

Пини Захави

Пини Захави Фото: Robin Jones/Getty Images

Самые известные клиенты: Роберт Левандовски («Барселона»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Александр Митрович («Фулхэм»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»).

Израильтянин Захави владеет агентством Gol International. Показатели этой конторы заметно ниже, чем у предыдущих деятелей из этого списка — всего 32 клиента. Но сила Захави вовсе не в количестве игроков. Во-первых, он главный ветеран в деле и начал подбираться к футболу ещё в 1970-х, когда работал спортивным журналистом. А во-вторых, этот агент притягивает рекордные сделки. Именно Захави работал над трансфером Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, участвовал в переходе «Челси» под контроль Романа Абрамовича, а ещё помогал «Манчестер Юнайтед» подписывать топ-новичков при Алексе Фергюсоне и искал замену для самого шотландца.

Самый звёздный актив Захави на данный момент — Роберт Левандовски. Ещё когда поляк выступал за «Баварию», Пини, если верить СМИ, активно пытался трудоустроить своего клиента в мадридский «Реал». Правда, закончилось всё трансфером в «Барселону». Тоже неплохо!

Рафаэла Пимента

Рафаэла Пимента и Эрлинг Холанд Фото: mancity.com

Самые известные клиенты: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Марко Верратти («ПСЖ»), Поль Погба («Ювентус»), Райан Гравенберх («Бавария»), Генрих Мхитарян («Интер»).

Полноценная наследница Мино Райолы. После смерти самого звёздного агента весной 2022-го Пимента не просто сохранила построенное им дело, но и довела до конца летние топ-сделки, в том числе громкий переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити». Рафаэла — юрист и хороша в переговорах и согласовании контрактов.

Один из главных моментов с Пиментой для российских болельщиков — история с Арсеном Захаряном. Рафаэла вела работу над переходом полузащитника московского «Динамо» в «Челси», но сделка не состоялась. И вряд ли это можно назвать проколом Рафаэлы.

По открытой информации, Пимента рулит в агентстве, названном её же именем, и работает с 53 футболистами. Transfermarkt также указывает отдельно фирму Team Raiola, у которого среди клиентов числятся Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма и Марио Балотелли.

Рафаэла Пимента агент «Некоторые агенты, если их можно так назвать, позвонили нескольким игрокам Райолы и предложили свои услуги в тот же день, когда Мино скончался. В тот же день! Я такого не ожидала. Я также знаю, что ответили те игроки, и для Мино это было бы поводом для гордости. С другой стороны, большие агенты, которых немного, вели себя хорошо и поддержали нас».

Фолькер Штрут

Фолькер Штрут Фото: Tristar Media/Getty Images

Самые известные клиенты: Тони Кроос («Реал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Марко Ройс, Никлас Зюле (оба — «Боруссия» Дортмунд), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Юлиан Нагельсман («Бавария»).

Если Мендеш король португальского футбола, то Штрут — его аналог в Германии. Именно Фолькер помогает немецким топ-футболистам. В дело он включился в 2007-м, когда основал агентство SportsTotal, а 2018-м даже попал на четвёртое место в списке главных спортивных агентов в мире по доходам по версии Forbes.

Были в карьере Штрута и неприятные эпизоды. Фолькер провернул нашумевший переход «золотого мальчика» Марио Гётце из дортмундской «Боруссии» в «Баварию», а когда в Мюнхене полузащитника усадили в запас, обрушился с критикой на Пепа Гвардиолу. Закончилось всё расставанием с футболистом. Впоследствии Штрут в своей автобиографии признался, что уход Гётце стал для него сильным ударом.

А вот чем Штрут по-настоящему гордится, так это трансфером Тони Крооса из «Баварии» в «Реал». Мадриду удалось выцепить элитного полузащитника всего за € 25 млн.

Фолькер Штрут футбольный агент «Незадолго до пандемии коронавируса Перес (президент «Реала». — Прим. «Чемпионата») пригласил меня на обед. Флорентино рассказал мне, почему считает переход Крооса сделкой века для клуба. Никто не превзойдёт Тони по соотношению цены и качества».

Киа Джурабчиан

Киа Джурабчиан Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Самые известные клиенты: Филиппе Коутиньо, Дуглас Луис (оба — «Астон Вилла»), Виллиан, Седрик Соареш (оба — «Фулхэм»), Серхио Регилон («Тоттенхэм», в аренде в «Атлетико»).

Джурабчиан — агент, которого, вероятно, не любят ни в одном футбольном клубе. Он возглавляет Sports Invest UK Ltd, которая сотрудничает с 28 игроками, и в основном работает с бразильцами. Эта направленность длится с самого начала карьеры Киа. Он сфокусировался на Бразилии по совету уже упомянутого Пини Захави и начинал с сотрудничества с «Коринтиансом».

А известен Джурабчиан больше всего своими скандальными выходками. Когда появляется возможность провернуть трансфер, Киа не останавливается ни перед чем. Именно он придумал схему, при которой правами на игроков владеет третья сторона — так «Вест Хэм» недосчитался денег за Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано.

В 2014-м Джурабчиан увёл из «Шахтёра» сразу нескольких звёзд, чем разгневал Мирчу Луческу — тот даже называл иранца «мафиози». А спустя несколько лет Киа устроил битву с «Ливерпулем», чтобы провернуть трансфер Филиппе Коутиньо в «Барселону». Английский клуб продержался полсезона и всё же отпустил бразильца в Каталонию. Правда, «Ливерпуль» вряд ли жалеет о той сделке, ведь Коутиньо принёс € 135 млн.

Самый свежий и показательный эпизод произошёл в прошлом году. Тогда стало известно, что Джурабчиан начал сотрудничество с «Эвертоном». Фанаты клуба отреагировали моментально — устроили протест и вывесили баннеры рядом со стадионом. Правда, агента такие настроения вряд ли сильно беспокоят.