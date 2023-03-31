«Вест Хэм» может уволить Мойеса летом независимо от результатов

«Вест Хэм» может летом расстаться с главным тренером Дэвидом Мойесом независимо от того, сохранит ли команда место в английской Премьер-лиге по итогам текущего сезона.

Несмотря на выход в четвертьфинал Лиги конференций, руководство клуба недовольно результатами в чемпионате, где «Вест Хэм» вынужден бороться за выживание. В клубе озабочены тем, что команда больше не претендует на шестое-седьмое места и не прогрессирует, несмотря на серьёзные финансовые вливания в состав прошлым летом, сообщает 90min.

«Вест Хэм» одержал лишь одну победу в шести последних матчах английской Премьер-лиги и занимает 18-е место в таблице, набрав 24 очка в 26 матчах.

2 апреля подопечные Мойеса на своём поле встретятся с конкурентом в борьбе за выживание «Саутгемптоном» в рамках 29-го тура АПЛ.