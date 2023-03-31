Девушка Роналду: однажды мы занялись любовью в общественном спа

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, что однажды она занялась с форвардом любовью в общественном месте.

«Я избегала купания на пляже, а когда однажды я вернулась домой, Криштиану сказал мне пойти в спа. Я была очень раздражена, когда мне пришлось поднимать там руки во время одной из процедур. Я очень устала, но это не помешало нам заняться любовью прямо там.

Я решила отремонтировать семейный дом, потому что он совсем не подходил для такой семьи, как мы, и он был создан не для нас. Я думаю, что каждый дом индивидуален, и этот дом не был создан для такой большой семьи, как мы», — приводит слова Джорджины Marca.

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