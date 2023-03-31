Экс-глава медиаслужбы «Рубина»: летом 2021 года мы приглашали Зарему Салихову

Экс-глава медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский рассказал, что летом 2021 года казанский клуб приглашал Зарему Салихову, супругу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Летом 2021 года мы приглашали Зарему Салихову на базу «Рубина». Она на тот момент уже завела Telegram-канал, похвалила «Рубин» и писала, что тоже любит чак-чак. Ну или что-то вроде того — уже точно не помню. Мы тогда как раз выбирали нового SMMщика, потому что наш ушёл в «Спартак». Согласовали задумку с начальством, все заинтересовались, было интересно познакомиться, в том числе руководству. Через Леонида Викторовича позвали Зарему в гости.

Идея была в том, чтобы пригласить её в Казань, потому что она была крайне активна в медиапространстве. Познакомиться, пообщаться с руководством. У нас была готова концепция, могли сделать из этого событие. Мы как раз выбирали SMMщика, и именно в ролик с кастингом хотели пригласить Зарему. У нас там снимался и Александр Бурмистров (экс-хоккеист «Ак Барса»). Рассчитывали пошуметь в медиапространстве и вообще поприкалываться. Это инфоповод и для СМИ. Тогда был момент, когда такие идеи хорошо заходили. Не сложилось, потому что вроде по графику не попадали — у нас сборы были в Казани», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, в мае 2021 года Салихова покинула совет директоров «Спартака».

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.