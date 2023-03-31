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Дмитрий Сычёв заявил, что «Спартак» больше всех жалуется на судей

Дмитрий Сычёв заявил, что «Спартак» больше всех жалуется на судей
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Сычёв высказался о встрече членов совета директоров московского «Спартака» с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

«Спартак» больше всех жалуется на судейство. Поэтому они должны были первыми пообщаться. Это конечно всё шутка, но судейство последние туры вызывает много нареканий. Причём оно влияет результативно на игру, что не радует. Ведь ребята работают, стараются, руководство, футболисты. Непонятно, как это всё трактуется, оценивается. При помощи ВАРа, который должен помогать, только вносится сумятица. Конечно, всё должно быть едино, одинаково для понимания каждого клуба. Все должны быть в равных условиях», – приводит слова Сычёва «Спорт-Экспресс».

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