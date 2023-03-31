Колыванов: сейчас лучшие нападающие в России — Тюкавин и Дзюба

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов отреагировал на слова Константина Тюкавина, который признался, что считает Александра Кокорина лучшим нападающим в истории Российской Премьер-Лиги. Колыванов, в свою очередь, рассказал, кого он считает лучшими форвардами страны.
«У нас всегда было много хороших форвардов в стране. Раньше были Павлюченко и Кержаков. Сейчас лучшие нападающие в стране — Тюкавин и Дзюба. Нельзя кого-то выделить из них. Дзюба чуть постарше, чем другие молодые форварды, но у них есть время реализовать свой потенциал и показать все на что они способны. Да, по статистике Артем сейчас лучший, но Тюкавину всего 20 лет. А так у нас было много хороших нападающих — Павлюченко, Кержаков, всех их можно поставить в один ряд», — приводит слова Колыванова Metaratings.
- 31 марта 2023
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