Экс-глава медиаслужбы «Рубина» объяснил, как изменился Кварацхелия после отъезда из России

Бывший глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский высказал мнение, как изменился грузинский нападающий Хвича Кварацхелия после отъезда из России.

«Периодически поздравляю Хвичу. До Нового года прям регулярно переписывались. Он рассказывал, что всё отлично: команда – топ, партнёры – топ. Действительно всем доволен.

Я на него сейчас смотрю… Как же он возмужал! Просто внешне видно. Человек превратился из мальчишки во взрослого парня. Даже по видео заметно, где раньше было хи-хи и ха-ха, теперь серьёзный. Помню, как он на базе брал электросамокат и гонял. Сейчас он уже не станет кататься так, что можно навернуться и получить травму. Плюс видно, что занимается в зале с тренером – окреп», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.