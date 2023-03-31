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Йоканович объяснил, почему после Яшина никто из вратарей не выигрывал «Золотой мяч»

Йоканович объяснил, почему после Яшина никто из вратарей не выигрывал «Золотой мяч»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович порассуждал о том, почему вратари не выигрывают «Золотой мяч», награду лучшему футболисту года по версии издания France Football, со времён легендарного голкипера бело-голубых Льва Яшина.

«Вратарям сложно выиграть «Золотой мяч» в современном футболе, где в центре внимания забитые мячи. То, что Модрич завоевал подобный трофей, — это, можно сказать, исключение. И даже Касильяс с таким послужным списком не смог завоевать «Золотой мяч».

Вратарь – это очень важная позиция, но люди обсуждают тех, кто исполняет другие роли. Такие нападающие, как Роналду, Месси и Бензема, решают исходы матчей, но и вратари своими сейвами тоже приносят много важных результатов. Сложно что-то с поделать с нынешней ситуацией. Справедливо ли это? Пожалуй, нет. Но сложно найти способ сделать ситуацию более справедливой», — приводит слова Йокановича Marca.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

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