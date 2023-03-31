Гладилин: «Спартаку» пора забыть о чемпионстве и не упустить третье место в таблице

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о турнирных амбициях красно-белых в сезоне-2022/2023. По мнению экс-футболиста, московскому клубу стоит забыть о чемпионстве и попробовать сохранить место в топ-3. Также Гладилин высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Ахматом».

«Ахмат» — хорошая команда, они находятся не так далеко от «Спартака» в турнирной таблице. Команды примерно равные по силам. У «Спартака» есть преимущество: домашнее поле и подбор футболистов. Но в отдельном матче это роли не играет — всё будет решать готовность команд.

Шансы у «Ахмата» неплохие — на них ничего не давит. Грозненцы будут играть раскрепощёнными. А у «Спартака» будут проблемы, им надо играть в полную силу. «Спартаку» нужно бороться за второе место и не упустить третье. О чемпионстве пора забыть. Главная задача — выиграть Кубок России», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.