Министр спорта Татарстана: если нам доверят право на Суперкубок России, мы не подведём

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о переговорах с РФС по поводу возможного проведения в Казани матча за Суперкубок России.

«Там есть определённые процедуры. Решение нужно проводить через исполком РФС. Мы своё желание выразили, написали официальное письмо. Будем ждать какого-то решения. Мы заинтересованная сторона, потерявшая право на проведение Суперкубка УЕФА — мы очень сильно хотели его провести. Для России, для Казани это был бы топ. Но что случилось, то случилось. Есть возможность получить компенсацию от РФС. Если нам доверят право на отечественный Суперкубок, мы не подведём.

Верим и надеемся, что к тому времени и «Рубин» окажется там, где должен быть. Казань соскучилась по большому футболу, по хорошим командам — ведь на Суперкубок приедут две топовые команды. Мы к этому полностью готовы, стадион соответствует всем нормативам, у нас очень удобная логистика. Планируем приурочить Суперкубок к десятилетию Универсиады. У нас всё складывается, но слово за теми, кто принимает решения в РФС», — приводит слова «Татар-информ».