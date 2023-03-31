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«Конфиденциальная информация». Тренер «ПСЖ» — о переговорах с Месси о новом контракте

«Конфиденциальная информация». Тренер «ПСЖ» — о переговорах с Месси о новом контракте
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Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал слухи о возможном уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Барселону», заявив, что информация о переговорах руководства парижского клуба и аргентинца является конфиденциальной.

«Мы много работаем над тем, что будет в следующем сезоне, с руководством и Луишем Кампушем. Есть наша позиция, а есть позиция игроков. Что же касается Лео, то здесь так же: есть его позиция, есть позиция клуба. Это переговоры между двумя сторонами. Что касается меня, то я сосредоточен на 10 матчах, которые нам предстоит провести, чтобы завоевать титул чемпионов Франции. Что же решит Лео остаётся конфиденциальной информацией», — приводит слова Галтье Footmercato.

Ранее в «Барселоне» заявили о контактах с Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона, о возможном возвращении в столицу Каталонии.

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