«Конфиденциальная информация». Тренер «ПСЖ» — о переговорах с Месси о новом контракте

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал слухи о возможном уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Барселону», заявив, что информация о переговорах руководства парижского клуба и аргентинца является конфиденциальной.
«Мы много работаем над тем, что будет в следующем сезоне, с руководством и Луишем Кампушем. Есть наша позиция, а есть позиция игроков. Что же касается Лео, то здесь так же: есть его позиция, есть позиция клуба. Это переговоры между двумя сторонами. Что касается меня, то я сосредоточен на 10 матчах, которые нам предстоит провести, чтобы завоевать титул чемпионов Франции. Что же решит Лео остаётся конфиденциальной информацией», — приводит слова Галтье Footmercato.
Ранее в «Барселоне» заявили о контактах с Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона, о возможном возвращении в столицу Каталонии.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином
- 31 марта 2023
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