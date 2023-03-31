«Я от неё не отказываюсь». Игорь Дивеев объяснил свою знаменитую фразу про Ромелу Лукаку

Защитник сборной России Игорь Дивеев, после матча с командой Бельгии (0:3) сказавший знаменитую фразу про форварда Ромелу Лукаку, объяснил её значение. Тогда Дивеев признался, что форвард, забивший два мяча в той встрече, не показал ничего особенного в плане игры.

«Фраза про Ромелу Лукаку? Я от неё не отказываюсь. Могу расшифровать, сколько раз уже объяснял, наверное, сказал не совсем верно, но и люди неправильно поняли. Перед матчем, даже нет, перед моим выходом на поле Саламыч (Станислав Черчесов. — Прим. «Чемпионата») мне рассказывал, что есть Лукаку, который хорошо бежит, хорошо открывается, но в единоборствах думал, что он будет намного сильнее, честно. Он здоровый, шкаф, гора мышц, но в плане игры… Когда ты слышишь «Лукаку», думаешь, что это космос какой-то. Ты выходишь против Ромелу, и нет такого, чтобы он выделялся.

Я же не говорил, что меня не удивил Модрич. Лука удивил меня тем, что он играет головой. В детстве ведь как учили: «Если мяч справа, а там много народу, сделай в одно касание передачу на левую сторону». Модрич делает это точно, в ход, на таком уровне, ещё при том болоте, которое было в Хорватии. Помню, как он сделал ложное движение, а сам ушёл в другую сторону. Наш игрок остался на месте, а он убежал. Человеку 37 или 38 лет. Он ведёт игру», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.