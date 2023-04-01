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«Манчестер Сити» потратил больше всех в АПЛ на выплаты агентам за год

«Манчестер Сити» потратил больше всех в чемпионате Англии на выплаты комиссионных агентам за год.

Как сообщает The Athletic, с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года клуб из Манчестера потратил £ 51,56 млн.

В топ-5 вошли «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Список выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – £ 51,56 млн;

2. «Челси» – £ 43,16 млн;

3. «Ливерпуль» – £ 33,69 млн;

4. «Манчестер Юнайтед» – £ 24,73 млн;

5. «Арсенал» – £ 16,75 млн;

6. «Тоттенхэм» – £ 16,14 млн;

7. «Астон Вилла» – £ 15,62 млн;

8. «Лидс» – £ 15,31 млн;

9. «Эвертон» – £ 13,54 млн;

10. «Вест Хэм» – £ 12,03 млн.

«Манчестер Сити» занимает второе место в текущем сезоне английской Премьер-лиги, набрав 61 очко после 27 матчей. У лидирующего «Арсенала» 69 очков, но на один сыгранный матч больше.

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: