Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» потратил больше всех в АПЛ на выплаты агентам за год

«Манчестер Сити» потратил больше всех в АПЛ на выплаты агентам за год
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» потратил больше всех в чемпионате Англии на выплаты комиссионных агентам за год.

Как сообщает The Athletic, с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года клуб из Манчестера потратил £ 51,56 млн.

В топ-5 вошли «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Список выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – £ 51,56 млн;

2. «Челси» – £ 43,16 млн;

3. «Ливерпуль» – £ 33,69 млн;

4. «Манчестер Юнайтед» – £ 24,73 млн;

5. «Арсенал» – £ 16,75 млн;

6. «Тоттенхэм» – £ 16,14 млн;

7. «Астон Вилла» – £ 15,62 млн;

8. «Лидс» – £ 15,31 млн;

9. «Эвертон» – £ 13,54 млн;

10. «Вест Хэм» – £ 12,03 млн.

«Манчестер Сити» занимает второе место в текущем сезоне английской Премьер-лиги, набрав 61 очко после 27 матчей. У лидирующего «Арсенала» 69 очков, но на один сыгранный матч больше.

Материалы по теме
«Ман Сити» — «Ливерпуль». На этот раз Гвардиола переиграет Клоппа
«Ман Сити» — «Ливерпуль». На этот раз Гвардиола переиграет Клоппа

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023