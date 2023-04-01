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Сычеву предложили сыграть за Уфу. Он отреагировал

Сычеву предложили сыграть за Уфу. Он отреагировал
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Сычёв ответил на предложение журналиста сыграть в составе «Фуы» в матче со «СКА-Хабаровском».

«Я думаю, они справятся и без меня, плюс подрастающее поколение если будет расти на таких прекрасных манежах и в таких условиях, не за горами тот момент, когда воспитанник пополнит „Уфу“, — сказал Сычёв в интервью Cпорт БСТ.

Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо», и в других клубах. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за национальную команду России. В составе национальной команды Сычёв — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

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