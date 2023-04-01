«Я сразу влюбился. Она великолепна». Черышев — о Венеции

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев рассказал о любви к итальянскому городу, целях команды на текущий сезон и отличиях футбола Италии от испанского.

«Несколько лет назад я приехал в этот город в отпуск и сразу влюбился. Венеция великолепна. К счастью, спустя несколько лет у меня появилась возможность поиграть здесь на профессиональном уровне. Я не думал над решением ни секунды.

Цель на сезон — спастись от вылета. В начале года мы стремились к чему-то другому, но теперь мы должны сплотиться и как можно скорее добиться спасения.

Здесь я изучаю много нового для себя, в том числе итальянский стиль игры, который намного более физический, чем испанский», — приводит слова Черышева Relevo.