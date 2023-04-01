«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив»: Дзюба оформил дубль на 31-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Локомотив» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте форвард «Локомотива» Артём Дзюба оформил дубль.

Дзюба забил первый мяч на 15-й минуте. Через 11 минут преимущество «Локомотива» увеличил Дмитрий Баринов.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 22 очка после 20 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.