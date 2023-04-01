«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Салах открыл счёт на 17-й минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте счёт в матче открыл Мохамед Салах. Диогу Жота вошёл в штрафную, укрыл мяч корпусом и сделал скидку на Салаха, который в касание пробил в дальний угол — 1:0.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 27 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 42 очка после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (69).