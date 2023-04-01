Соболев — судье Сухому в подтрибунке: торопи вратаря, пожалуйста

Нападающий «Спартака» Александр Соболев обратился к главному арбитру матча с «Ахматом» Алексею Сухому в перерыве встречи 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард попросил судью торопить вратаря соперника Гиорги Шелию при вводах мяча.
Соболев: Шелию торопи, пожалуйста. Ну он просто...
Сухой: обязательно.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ахмат». Первый тайм закончился нулевой ничьей, но бывший арбитр Игорь Федотов в интервью «Чемпионату» рассказал, что должен был быть назначен пенальти в ворота гостевой команды. В перерыве на поле вышел Квинси Промес, однако нападающий «Спартака» покинул его всего через пять минут.
За 20 матчей красно-белые набрали в РПЛ 40 очков и идут в турнирной таблице на третьем месте. У «Ахмата» 32 очка и шестая строчка.
- 1 апреля 2023
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