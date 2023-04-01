Дзюба: в «Локомотиве» нет ни одного засранца, это главный секрет клуба

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал отсутствие людей с негативными качествами главным секретом клуба.

«Сколько грязи было, сколько реплик… Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодёжи. На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:0) Дзюба забил два гола. Всего в шести матчах за «Локомотив» Артём отличился шесть раз. Его клуб находится на 11-м месте в чемпионате.