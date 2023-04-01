«Спартаку» надо разозлиться и добавить во всём». Абаскаль — об игре с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат (0:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Мы должны разозлиться, нам не хватает злости. У нас было 10 ударов по воротам, 10 угловых, вратарь соперника — лучший игрок матча. «Ахмат» приехал играть на ничью. Нам надо разозлиться и добавить во всех компонентах, потому что это футбол», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По прошествии 21 тура «Ахмат» набрал 33 очка и продолжает оставаться на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 41 набранным очком занимает третье место. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 баллов в 20 матчах.
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