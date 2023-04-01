Президент РПЛ: Суперкубок может изменить формат. Один из вариантов — «Финал четырёх»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном изменении формата Суперкубка России.

«РПЛ не принял не регламент, а положение. Положение на самом деле мы вчера приняли. Раньше вообще такой процедуры не было, и клубы не утверждали положение о Суперкубке. Сейчас все клубы выразили свою позицию и дали положение о Суперкубке Российскому футбольному союзу. Есть достаточно времени. Коллеги определят место проведения, есть необходимость проработать коммерческую составляющую. Мы же хотели этот вопрос обсудить в очном формате с клубами. Собрание перенесли, поэтому в заочном формате утвердили.

Нам всем стоит подумать над изменением формата Суперкубка. Время поменялось, еврокубков нет. Кубок показал, что можно радикально менять форматы и зарабатывать на этом деньги, быть интересными публике. Суперкубок тоже может быть интересным. Он и сейчас интересный. Но и Александр Дюков сказал, что он может быть и из двух матчей, может изменить формат. Есть пример испанского Суперкубка — «Финал четырёх». У нас вряд ли скоро появятся международные матчи, а мы хотим видеть больше топовых матчей. Не надо бояться перемен. Можно внедрять новые форматы. «Финал четырёх» — один из вариантов», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.