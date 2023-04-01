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Глава РПЛ Алаев не исключил вариант проведения Суперкубка России зимой

Глава РПЛ Алаев не исключил вариант проведения Суперкубка России зимой
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев не исключил вариант, при котором Суперкубок России будет проведён зимой.

«Грядущий Суперкубок России мы утвердили в формате, который был. После того как определимся со структурой календаря, будет определена дата. Тогда и будет проведена заявочная кампания на место проведения.

Допускается вариант, что Суперкубок будет зимой не в России? Я бы все варианты не исключал. Надо сесть и подумать. Нужны матчи, нужны деньги, нужна интрига. Надо посмотреть, где можно сыграть. Декабрь, мини-турнир летом — вариантов много. Все клубы поддержали. Можно попробовать какие-то инновационные вещи», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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