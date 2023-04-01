Хавбек «Спартака» Хлусевич: у «Ахмата» не только Шелия, а вся команда тянула время
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что в матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги тянули время все игроки команды соперника.
«У «Ахмата» не только Шелия, а вся команда тянула время. Очень странно, почему так долго реагировали рефери. Мы им это ещё в первом тайме говорили», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Спартак» не смог забить мяч в ворота Гиорги Шелии, ставшего лучшим игроком встречи. Красно-белые теряют очки во второй игре чемпионата России подряд: ранее они уступили «Оренбургу» (0:2), где также не сумели забить. В следующем туре РПЛ «Спартак» ждёт матч с «Динамо», но перед этим ответный матч с «Уралом» в Фонбет Кубке России.
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