Хавбек «Спартака» Хлусевич: у «Ахмата» не только Шелия, а вся команда тянула время

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что в матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги тянули время все игроки команды соперника.

«У «Ахмата» не только Шелия, а вся команда тянула время. Очень странно, почему так долго реагировали рефери. Мы им это ещё в первом тайме говорили», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» не смог забить мяч в ворота Гиорги Шелии, ставшего лучшим игроком встречи. Красно-белые теряют очки во второй игре чемпионата России подряд: ранее они уступили «Оренбургу» (0:2), где также не сумели забить. В следующем туре РПЛ «Спартак» ждёт матч с «Динамо», но перед этим ответный матч с «Уралом» в Фонбет Кубке России.