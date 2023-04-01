Матч «Зенит» — «Урал» посетили 27 534 болельщика

27 534 болельщика присутствуют на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге играют местный «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для посещения матчей чемпионата России требуется карта болельщика (Fan ID). «Зенит» ранее провёл две такие встречи — с «Пари НН» (19 705) и «Химками» (15 965).

«Зенит» — победитель последних четырёх розыгрышей РПЛ. В нынешнем сезоне команда Сергея Семака в 20 матчах турнира набрала 48 очков и занимает в турнирной таблице первое место. Далее располагаются «Ростов» (41), у которого матч с «Торпедо» в запасе, и московский «Спартак» (41).

В следующем туре «Зенит» встретится в Москве с «Локомотивом».