«Севилья» уверенно обыграла «Кадис» в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Кадис» и «Севилья». Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Первый мяч в матче был забит на 51-й минуте: его автором стал Лукас Окампос.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Удвоил преимущество своей команды Юссеф Эн-Несири с передачи Брайана Хиля.
«Севилья» набрала 31 очко и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с «Сельтой», встреча состоится 8 апреля. «Кадис» с 28 очками остался на 16-й позиции. В ближайшем туре команду ждёт встреча с «Бетисом».
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