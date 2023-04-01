«Севилья» уверенно обыграла «Кадис» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Кадис» и «Севилья». Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Первый мяч в матче был забит на 51-й минуте: его автором стал Лукас Окампос.

Гол Окампоса. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Удвоил преимущество своей команды Юссеф Эн-Несири с передачи Брайана Хиля.

Гол Эн-Несири. Видеоролик:

«Севилья» набрала 31 очко и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с «Сельтой», встреча состоится 8 апреля. «Кадис» с 28 очками остался на 16-й позиции. В ближайшем туре команду ждёт встреча с «Бетисом».