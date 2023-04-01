Вендел: «Уралу» непросто забить, у них очень организованная команда

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался после победы над «Уралом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Урал» — очень организованная команда, особенно это касается игры в обороне. Забить им было непросто. Хорошо, что нам это удалось. Первый гол нас раскрепостил, добавил команде уверенности.

Игра с «Локомотивом» будет очень сложной и принципиальной. Но мы в каждой игре думаем только о том, что происходит здесь и сейчас», — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча. 9 апреля в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет в гостях против московского «Локомотива».