Вендел: «Уралу» непросто забить, у них очень организованная команда
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Полузащитник «Зенита» Вендел высказался после победы над «Уралом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).
«Урал» — очень организованная команда, особенно это касается игры в обороне. Забить им было непросто. Хорошо, что нам это удалось. Первый гол нас раскрепостил, добавил команде уверенности.
Игра с «Локомотивом» будет очень сложной и принципиальной. Но мы в каждой игре думаем только о том, что происходит здесь и сейчас», — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча. 9 апреля в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет в гостях против московского «Локомотива».
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