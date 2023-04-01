«Эльче» — «Барселона»: Ферран Торрес забил четвёртый мяч гостей на 70-й минуте

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче проходит матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречаются местный «Эльче» и «Барселона». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 70-й минуте четвёртый мяч «Барселоны» забил Ферран Торрес. На 20-й минуте точным ударом с передачи Рональда Араухо отметился Левандовски. На 56-й минуте второй мяч в матче забил Ансу Фати, откликнувшись на передачу Торреса. На 66-й минуте Роберт Левандовски с передачи Гави оформил дубль, доведя счёт до 3:0 в пользу «Барселоны».
«Барселона» в онлайн-таблице чемпионата Испании набирает 71 очко и отрывается от идущего следом мадридского «Реала» (56) на 15 очков. «Сливочным» ещё предстоит провести матч с «Вальядолидом», который состоится завтра, 2 апреля.
- 1 апреля 2023
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