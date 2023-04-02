Видеообзор матча «Арсенал» — «Лидс»
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Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Лидс». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1.
Права на видео принадлежат The Football Association.
На 35-й минуте Габриэл Жезус открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма Бен Уайт удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте Жезус отличился во второй раз. Спустя 20 минут Расмус Кристенсен отыграл один мяч. На 84-й минуте Гранит Джака восстановил преимущество в три мяча.
«Арсенал» лидирует в английской Премьер-лиге нынешнего сезона, набрав 72 очка в 29 играх. «Лидс» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков в 28 матчах.
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