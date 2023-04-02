Артета рассказал, как «Арсенал» справляется с волнением

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как команда справляется с волнением во время чемпионской гонки в английской Премьер-лиге.

«Толпа передаёт игрокам энергию, веру, любовь и безоговорочную поддержку. Сегодня очередной пример; когда мы пропустили гол, зрители подбадривали команду, что нечасто можно увидеть на любом стадионе, и это исключительная реакция. Оставайтесь с нами — мы взволнованы и хотим продолжать путь. Сосредоточьтесь на следующей игре и вложите в неё всю энергию.

Как мы справляемся с волнением? Просто наслаждаемся моментом, в котором находимся. У нас впереди девять игр, а в понедельник — тренировка, которая позволит нам стать лучше как команда. И раз мы проходим путь день за днём, у нас хорошее настроение во время матча, и мы действительно его ждём. Это воздух, которым дышишь, но не задыхаешься, и нам просто нужны эти энергия и вера. Идём к следующей цели. Наслаждаюсь ли я матчами? Да, и даже сильнее, чем раньше», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».