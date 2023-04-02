Дивеев вспомнил, как играл в ЦСКА и сборной России при кардинально разных задачах тренеров

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал об опыте игры в московском клубе при главном тренере Алексее Березуцком и в национальной команде с Валерием Карпиным. Специалисты проповедуют кардинально разные методы выхода из обороны.
«Задачи в ЦСКА при Березуцком кардинально отличались от тех, что ставил передо мной Карпин в сборной России? Помню, когда играли в Санкт-Петербурге, а Карпин вызвал в команду и спросил: «Помнишь, как в футбол сборной играть?» Я отвечаю: «Честно, Георгиевич, помню, что нужно входить и отдавать, а по обороне нет». Он дал мне два дня, чтобы вспомнить. Я вспомнил, он ответил: «Молодец». Вот и всё.
Мне больше нравится, когда идёт взаимодействие с центральным защитником, потому что неинтересно, когда ты весь матч без мяча. Люблю передачи в разрез в зону нападающих, инсайдов. Не всегда они проходят, потому что многие сужают центр, поэтому из-за этих сужений ты можешь отдавать только на фланги», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
- 2 апреля 2023
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