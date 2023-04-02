Юрий Желудков: здорово, что «Спартак» потерял очки. Сейчас «Зенит» чемпион на 99%
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Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался о потере очков «Спартаком» в матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Бывший футболист считает, что команда из Санкт-Петербурга на 99% обеспечила себе победу в РПЛ.
«Здорово, что «Спартак» потерял очки, а «Зенит» выиграл. Достаточно выиграть ещё одну игру — тогда и сомнений в чемпионстве «Зенита» не будет. Сейчас «Зенит» чемпион на 99%, но 1% есть всегда», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
«Зенит» в 21 матче набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице первое место. Следом расположился «Ростов», у которого на десять очков меньше, но матч в запасе. У «Спартака», идущего на третьей позиции, тоже 41 очко.
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