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«Рубин» и «Велес» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Рубин» и «Велес» сыграли вничью в матче Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура российской Первой лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Велес». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Итоговый счёт — 1:1.

На 20-й минуте отличился защитник «Рубина» Егор Тесленко. Ответный мяч «Велеса» на 69-й минуте забил полузащитник Аюб Бацуев.

«Рубин» (46) занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, «Велес» (25) находится на 14-й строчке.

Россия - Мелбет Первая лига. 25-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Велес
Москва
1:0 Тесленко – 20'   1:1 Бацуев – 69'

В параллельной встрече махачкалинское «Динамо» и калининградская «Балтика» сыграли вничью. Матч проходил на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Команды счёт не открыли — 0:0.

«Балтика» (52) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, «Динамо» (34) располагается на девятой строчке.

Россия - Мелбет Первая лига. 25-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

Ранее красноярский «Енисей» поделил очки с «Краснодаром-2». Итоговый счёт — 0:0.

«Енисей» (43) занимает третье место в турнирной таблице, «Краснодар-2» (18) — 18-е.

Россия - Мелбет Первая лига. 25-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Краснодар-2
Краснодар
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