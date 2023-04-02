Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рубин» и «Велес» сыграли вничью в матче Первой лиги

Завершился матч 25-го тура российской Первой лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Велес». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Итоговый счёт — 1:1.

На 20-й минуте отличился защитник «Рубина» Егор Тесленко. Ответный мяч «Велеса» на 69-й минуте забил полузащитник Аюб Бацуев.

«Рубин» (46) занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, «Велес» (25) находится на 14-й строчке.

В параллельной встрече махачкалинское «Динамо» и калининградская «Балтика» сыграли вничью. Матч проходил на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Команды счёт не открыли — 0:0.

«Балтика» (52) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, «Динамо» (34) располагается на девятой строчке.

Ранее красноярский «Енисей» поделил очки с «Краснодаром-2». Итоговый счёт — 0:0.

«Енисей» (43) занимает третье место в турнирной таблице, «Краснодар-2» (18) — 18-е.