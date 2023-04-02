Дмитрий Булыкин — о «Химках»: никто не позволит так издеваться над футболом

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ (0:6).
«Мне кажется, «Химки» ждёт реорганизация в ФНЛ, потому что никто так не позволит издеваться над футболом. Они ничего не смогут показать в оставшихся играх чемпионата. Уже смирились», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Краснодару» со счётом 0:6. Голами в составе краснодарцев отметились Батчи, Джон Кордоба (дубль), Кади Боржес, Алексей Ионов и Никита Кривцов.
Подопечные Спартака Гогниева располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 13 очков в 21 игре.
- 2 апреля 2023
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