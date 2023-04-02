«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: первый тайм завершился без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Несколько раз свою команду выручил голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 26 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на пятой строчке, заработав 47 очков после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (72).