«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: первый тайм завершился без забитых мячей
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В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Первый тайм завершился без забитых мячей. Несколько раз свою команду выручил голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 26 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на пятой строчке, заработав 47 очков после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (72).
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