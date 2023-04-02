«Наполи» проиграл «Милану» с крупным счётом

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Милан». Команды играли на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. «Милан» одержал победу со счётом 4:0.

На 17-й минуте отличился португальский нападающий гостей Рафаэл Леау. Ему ассистировал Браим Диас. Через восемь минут Диас отметился забитым мячом. На 59-й минуте Леау оформил дубль. На 67-й минуте полузащитник Алексис Салемакерс забил четвёртый мяч «Милана».

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 71 очко после 28 матчей. Благодаря победе «Милан» поднялся на третью строчку, заработав 51 очко.