«Наполи» проиграл «Милану» с крупным счётом
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Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Милан». Команды играли на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. «Милан» одержал победу со счётом 4:0.
На 17-й минуте отличился португальский нападающий гостей Рафаэл Леау. Ему ассистировал Браим Диас. Через восемь минут Диас отметился забитым мячом. На 59-й минуте Леау оформил дубль. На 67-й минуте полузащитник Алексис Салемакерс забил четвёртый мяч «Милана».
«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 71 очко после 28 матчей. Благодаря победе «Милан» поднялся на третью строчку, заработав 51 очко.
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