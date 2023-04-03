Анчелотти: если «Реал» мной доволен, то можем продлить контракт до 2034 года

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вновь ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
«Вчера я уточнил, что не буду говорить о своём будущем, потому что каждые три дня у нас пресс-конференция, и если мы будем обсуждать мое будущее каждые три дня, вам всем станет скучно. Я не могу знать, что произойдет в будущем. Мой контракт истекает в 2024 году, и я намерен отработать его до конца. Если «Реал» мной доволен, то мы можем продлить контракт до 2034 года», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
Ранее Анчелотти подтвердил интерес к себе со стороны сборной Бразилии.
После 27 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 59 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 12 очков.
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