Спаллетти поругался с Мальдини в перерыве матча «Наполи» с «Миланом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и технический директор «Милана» Паоло Мальдини поругались в перерыве матча 28-го тура Серии А между командами, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Перед выходом на второй тайм Спаллетти в подтрибунном помещении пожаловался судье на жёлтую карточку, которую получил Станислав Лоботка. После этого в спор вмешался директор «Милана» Паоло Мальдини.

«Мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл титул, какого хрена тебе ещё надо?» – сказал Мальдини.

Изначально сообщалось, что Спаллетти не понравились жесты, которыми нападающий «Милана» Леау отпраздновал первый гол, забитый на 17-й минуте матча – португалец приложил руки к щекам и высунул язык. Однако сам Лучано объяснил, что спор возник из-за карточки Лоботки. Леау при этом пытался сгладить конфликт Мальдини и Спаллетти, положив руку на спину тренеру «Наполи».

«Наполи» на своем поле уступил «Милану» со счетом 0:4, потерпев крупнейшее поражение с 2003 года. Команда Лучано Спаллетти остаётся лидером турнирной таблицы Серии А, опережая идущий на втором месте «Лацио» на 16 очков.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: