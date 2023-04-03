Спаллетти поругался с Мальдини в перерыве матча «Наполи» с «Миланом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и технический директор «Милана» Паоло Мальдини поругались в перерыве матча 28-го тура Серии А между командами, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Перед выходом на второй тайм Спаллетти в подтрибунном помещении пожаловался судье на жёлтую карточку, которую получил Станислав Лоботка. После этого в спор вмешался директор «Милана» Паоло Мальдини.
«Мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл титул, какого хрена тебе ещё надо?» – сказал Мальдини.
Изначально сообщалось, что Спаллетти не понравились жесты, которыми нападающий «Милана» Леау отпраздновал первый гол, забитый на 17-й минуте матча – португалец приложил руки к щекам и высунул язык. Однако сам Лучано объяснил, что спор возник из-за карточки Лоботки. Леау при этом пытался сгладить конфликт Мальдини и Спаллетти, положив руку на спину тренеру «Наполи».
«Наполи» на своем поле уступил «Милану» со счетом 0:4, потерпев крупнейшее поражение с 2003 года. Команда Лучано Спаллетти остаётся лидером турнирной таблицы Серии А, опережая идущий на втором месте «Лацио» на 16 очков.
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