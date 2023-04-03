Эльдор Шомуродов забил дебютный гол за «Специю»
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Нападающий «Специи» Эльдор Шомуродов забил дебютный мяч в составе команды.
Форвард отличился в матче «Специи» с «Салернитаной», в котором команды сыграли вничью со счётом 1:1.
На 43-й минуте «Салернитана» вышла вперёд благодаря автоголу защитника хозяев Маттиа Кальдары. На 70-й минуте форвард «Специи» Эльдор Шомуродов отметился первым голом за команду и восстановил равенство.
Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов выступает за «Специю» на правах аренды. У футболиста действует контракт с «Ромой» до 2026 года. До «Ромы» и «Специи» футболист защищал цвета «Дженоа».
«Специя» занимает 17-е место Серии А, набрав 25 очков после 28 туров. «Салернитана» располагается на 15-й строчке с 28 баллами.
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