Эльдор Шомуродов забил дебютный гол за «Специю»

Нападающий «Специи» Эльдор Шомуродов забил дебютный мяч в составе команды.

Форвард отличился в матче «Специи» с «Салернитаной», в котором команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 43-й минуте «Салернитана» вышла вперёд благодаря автоголу защитника хозяев Маттиа Кальдары. На 70-й минуте форвард «Специи» Эльдор Шомуродов отметился первым голом за команду и восстановил равенство.

Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов выступает за «Специю» на правах аренды. У футболиста действует контракт с «Ромой» до 2026 года. До «Ромы» и «Специи» футболист защищал цвета «Дженоа».

«Специя» занимает 17-е место Серии А, набрав 25 очков после 28 туров. «Салернитана» располагается на 15-й строчке с 28 баллами.

На сына Андреа Пирло напали в Италии: