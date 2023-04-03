Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльдор Шомуродов забил дебютный гол за «Специю»

Эльдор Шомуродов забил дебютный гол за «Специю»
Комментарии

Нападающий «Специи» Эльдор Шомуродов забил дебютный мяч в составе команды.

Форвард отличился в матче «Специи» с «Салернитаной», в котором команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 43-й минуте «Салернитана» вышла вперёд благодаря автоголу защитника хозяев Маттиа Кальдары. На 70-й минуте форвард «Специи» Эльдор Шомуродов отметился первым голом за команду и восстановил равенство.

Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов выступает за «Специю» на правах аренды. У футболиста действует контракт с «Ромой» до 2026 года. До «Ромы» и «Специи» футболист защищал цвета «Дженоа».

«Специя» занимает 17-е место Серии А, набрав 25 очков после 28 туров. «Салернитана» располагается на 15-й строчке с 28 баллами.

На сына Андреа Пирло напали в Италии:

Материалы по теме
Дивеев: перед началом сезона был интерес «Салернитаны», читал про «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023