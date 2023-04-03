Мирча Луческу: я должен быть в «Динамо», не оставлю команду в такой тяжёлой ситуации

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о текущей ситуации в клубе и украинском футболе.

«Мне бы не хотелось считать, что это самый интересный чемпионат, ведь мы играем без зрителей, в разных городах, переезжаем на длинные расстояния, проводим по 10-13 часов в поездах и т. д. Нелегко играть без наших болельщиков, потому что команда не может им отдать всё, что может на поле, и получить эмоции и удовольствие от футбола. Происходящее сейчас — это невероятно! Я никогда в жизни не мог вообразить, что придётся играть в таких условиях. Скорее, это самый тяжёлый чемпионат. Но я должен быть здесь, и в такой сложной ситуации не оставлю команду.

Мы должны играть в футбол, чтобы создавать ощущение, что жизнь продолжается. Это важно, потому что люди смотрят на нас и понимают, что она продолжается. Разумеется, во время такой ситуации сложно играть на уровне западных команд, но крайне важно продолжать поддерживать имидж украинского футбола на высоком уровне», — приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

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