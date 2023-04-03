Магкеев — о победной серии «Локомотива»: стали настоящей командой, пришла уверенность

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался об удачной серии команды в Российской Премьер-Лиге. Железнодорожники имеют серию побед из четырёх матчей. Это позволило им по итогам 21-го тура подняться на 11-ю строчку турнирной таблицы с 25 очками.

«Мы стали настоящей командой, стали добиваться результата. Когда ты побеждаешь в одной игре за другой, приходит уверенность. Вы можете увидеть, что «Локомотив» очень уверен в себе, мы выходим и побеждаем», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским».

В следующем туре «Локомотив», который с ноября 2022 года тренирует Михаил Галактионов, ждёт самый тяжёлый соперник в чемпионате России. На «РЖД Арену» 9 апреля приедет «Зенит» — действующий чемпион и обладатель первого места в турнирной таблице с 51 очком.