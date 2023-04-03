Тихий рассказал, где хочет продолжить карьеру. Он покинул «Химки» после ссоры с Гогниевым

Бывший капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, где намерен продолжить свою футбольную карьеру. Ранее футболист покинул подмосковный клуб после конфликта с главным тренером Спартаком Гогниевым. Сначала Тихий попал в группу игроков, которых без объяснения причины отстранили от занятий с командой. А позже в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как Гогниев в нецензурной форме кричит на Тихого.
«Я сейчас могу подписать контракт предварительный, но смогу играть только в новом сезоне. Есть ли варианты? Конечно. Сейчас все в стадии переговоров. Это российский клуб. Да, у меня предпочтение остаться в России. Жду конкретные варианты, я открыт к предложениям. Заграничных вариантов пока нет.
Тренируюсь ли я сейчас индивидуально? Да, сейчас занимаюсь индивидуально с тренером, ничего не поменялось. Но планирую в ближайшее время уехать тренироваться в команду. Возможно, в ту, с которой подпишу контракт», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».
- 3 апреля 2023
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