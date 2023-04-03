Стал известен клуб, который может пригласить уволенного из «Челси» Грэма Поттера

Уволенный из лондонского «Челси» Грэм Поттер может стать главным тренером «Лестера». Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, руководство «Лестера» хочет узнать о ближайших планах Поттера после увольнения из «Челси». «Лисы» были заинтересованы в приглашении английского специалиста ещё до того, как он возглавил лондонцев прошлой осенью. Если «Лестер» сможет остаться в английской Премьер-лиге по итогам сезона, именно Поттер будет являться фаворитом на пост главного тренера команды.
Ранее «Лестер» так же, как и «Челси», объявил об увольнении главного тренера, которым у «лис» был Брендан Роджерс, руководивший командой с 2019 года.
«Лестер» занимает 19-е место в АПЛ, набрав после 28 сыгранных матчей 25 очков.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча
- 3 апреля 2023
-
12:16
-
12:14
-
12:07
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:54
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:10
-
11:09
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:58
-
10:47
-
10:41
-
10:32
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
10:05
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:49
-
09:47
-
09:44
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
09:18
-
09:11
-
09:05