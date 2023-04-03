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Стал известен клуб, который может пригласить уволенного из «Челси» Грэма Поттера

Стал известен клуб, который может пригласить уволенного из «Челси» Грэма Поттера
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Уволенный из лондонского «Челси» Грэм Поттер может стать главным тренером «Лестера». Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, руководство «Лестера» хочет узнать о ближайших планах Поттера после увольнения из «Челси». «Лисы» были заинтересованы в приглашении английского специалиста ещё до того, как он возглавил лондонцев прошлой осенью. Если «Лестер» сможет остаться в английской Премьер-лиге по итогам сезона, именно Поттер будет являться фаворитом на пост главного тренера команды.

Ранее «Лестер» так же, как и «Челси», объявил об увольнении главного тренера, которым у «лис» был Брендан Роджерс, руководивший командой с 2019 года.

«Лестер» занимает 19-е место в АПЛ, набрав после 28 сыгранных матчей 25 очков.

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