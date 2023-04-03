Агент Алексея Миранчука заявил, что игрок готовится к матчу с «Сассуоло» после травмы

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии своего клиента после травмы. По словам агента, Миранчук готовится к ближайшему матчу вместе с командой.

«Алексей готовится к предстоящему календарному матчу с «Сассуоло» вместе с командой», — сказал Вадим Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Алексей Миранчук попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, однако позднее стало известно, что полузащитник «Торино» получил травму левой приводящей мышцы бедра, из-за которой пропустит сбор. В 22 матчах текущего сезона Алексей забил четыре гола и сделал пять результативных передач за «Торино».