Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Алексея Миранчука заявил, что игрок готовится к матчу с «Сассуоло» после травмы

Агент Алексея Миранчука заявил, что игрок готовится к матчу с «Сассуоло» после травмы
Комментарии

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии своего клиента после травмы. По словам агента, Миранчук готовится к ближайшему матчу вместе с командой.

«Алексей готовится к предстоящему календарному матчу с «Сассуоло» вместе с командой», — сказал Вадим Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Алексей Миранчук попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, однако позднее стало известно, что полузащитник «Торино» получил травму левой приводящей мышцы бедра, из-за которой пропустит сбор. В 22 матчах текущего сезона Алексей забил четыре гола и сделал пять результативных передач за «Торино».

Материалы по теме
Миранчука хотят выкупить. Но «Торино» мешает трансфер Влашича
Миранчука хотят выкупить. Но «Торино» мешает трансфер Влашича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023