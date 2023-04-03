Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА спустя 40 лет

Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА спустя 40 лет
Комментарии

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и «Абердина» Алекс Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА — 1982/1983. Об этом сообщает BBC.

Шотландский «Абердин» под руководством Фергюсона обыграл мадридский «Реал» в финале Кубка обладателей кубков 1983 года. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в дополнительное время Джон Хьюитт принёс шотландскому клубу победу. Медали за победу в турнире вручили 11 игрокам стартового состава, а также пятерым запасным. Но в честь 40-летия того матча УЕФА приняла решение наградить наставника «Абердина». Также медаль получат ассистент Ферюсона Арчи Нокс и полузащитник Дуги Белл, пропустивший финал из-за травмы.

Всего за карьеру Фергюсон выиграл 49 трофеев в качестве тренера.

Материалы по теме
Тен Хаг прокомментировал включение Фергюсона в Зал славы АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023