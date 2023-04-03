Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА спустя 40 лет
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и «Абердина» Алекс Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА — 1982/1983. Об этом сообщает BBC.
Шотландский «Абердин» под руководством Фергюсона обыграл мадридский «Реал» в финале Кубка обладателей кубков 1983 года. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в дополнительное время Джон Хьюитт принёс шотландскому клубу победу. Медали за победу в турнире вручили 11 игрокам стартового состава, а также пятерым запасным. Но в честь 40-летия того матча УЕФА приняла решение наградить наставника «Абердина». Также медаль получат ассистент Ферюсона Арчи Нокс и полузащитник Дуги Белл, пропустивший финал из-за травмы.
Всего за карьеру Фергюсон выиграл 49 трофеев в качестве тренера.
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